"Уход" Windows 10 спровоцировал рост продаж персональных компьютеров

Мировой рынок персональных компьютеров продемонстрировал заметный рост на фоне приближения окончания поддержки Windows 10, которое состоится 14 октября. Причина активного обновления устаревшей техники в том, что большое количество ПК не соответствуют требованиям Windows 11.

По данным агентства IDC, в третьем квартале 2025 года мировые поставки ПК увеличились на 9.4% по сравнению с прошлым годом и достигли 75.8 млн устройств. Наибольшая доля прироста пришлась на Европу, Ближний Восток и Азию – около 14%. А вот в США рынок прибавил всего 1%, что связывают с влиянием высоких пошлин на стоимость импорта.

Ведущим игроком на рынке ПК осталась компания Lenovo, контролирующая 25.5% поставок, за ней расположились HP (19.8%), Dell (13.3%), Apple (9%) и Asus (7.8%).

По мнению аналитиков, потребность в новых компьютерах сохранится и в течение следующего года.