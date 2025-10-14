Xiaomi продолжает развертывание своей новой ОС HyperOS 3

Компания Xiaomi продолжает развертывание своей новой операционной системы HyperOS 3 на базе Android 16 для устройств за пределами Китая. В октябре обновление получат 18 смартфонов и планшетов Xioami, Redmi и Poco.

Полный список смартфонов:

Xiaomi 15T Pro;

Xiaomi 15T;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15;

Xiaomi MIX Flip;

Redmi Note 14;

Redmi Note 14 Pro;

Redmi Note 14 Pro 5G;

Redmi Note 14 Pro+ 5G;

Poco F7;

Poco F7 Pro;

Poco F7 Ultra;

Poco X7 Pro;

Poco X7 Pro Iron Man Edition;

Poco X7;

...и планшетов:

Xiaomi Pad 7 Pro;

Xiaomi Pad 7;

Xiaomi Pad Mini.

Более старые модели устройств продолжат получать обновления до конца текущего года и в начале следующего.

Наиболее заметные изменения в HyperOS 3 коснулись дизайна рабочего стола и экрана блокировки, а также добавления новых функций, таких как Super Island.