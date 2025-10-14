Xiaomi продолжает развертывание своей новой ОС HyperOS 3

Компания Xiaomi продолжает развертывание своей новой операционной системы HyperOS 3 на базе Android 16 для устройств за пределами Китая. В октябре обновление получат 18 смартфонов и планшетов Xioami, Redmi и Poco.
Полный список смартфонов:
- Xiaomi 15T Pro;
- Xiaomi 15T;
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 15;
- Xiaomi MIX Flip;
- Redmi Note 14;
- Redmi Note 14 Pro;
- Redmi Note 14 Pro 5G;
- Redmi Note 14 Pro+ 5G;
- Poco F7;
- Poco F7 Pro;
- Poco F7 Ultra;
- Poco X7 Pro;
- Poco X7 Pro Iron Man Edition;
- Poco X7;
...и планшетов:
- Xiaomi Pad 7 Pro;
- Xiaomi Pad 7;
- Xiaomi Pad Mini.
Более старые модели устройств продолжат получать обновления до конца текущего года и в начале следующего.
Наиболее заметные изменения в HyperOS 3 коснулись дизайна рабочего стола и экрана блокировки, а также добавления новых функций, таких как Super Island.