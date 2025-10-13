Пользователи ChatGPT снова смогут удалять свои чаты

В июне текущего год американский суд обязал компанию OpenAI сохранять содержимое пользовательских чатов даже в случае их удаления. Соответствующее судебное постановление было вынесено в рамках разбирательства о нарушении OpenAI авторских прав издания The New York Times и ряда других компаний. Суд посчитал, что в логах чатов могут содержаться доказательства того, что пользователи использовали ChatGPT для генерации новостных сообщений на основе контента, защищенного авторским правом.

Это постановление затронуло миллионы пользователей как ChatGPT, так и API OpenAI. Оно вызвало крайне негативную реакцию. Юристы OpenAI обвинили NYT в "злоупотреблении правом", заявив, что требование суда нарушает обязательства компании по обеспечению конфиденциальности, а глава OpenAI Сэм Альтман назвал требование суда "недопустимым".

В результате мировой судья Она Ванг утвердила ходатайство об отмене распоряжения о хранении данных. Это означает, что пользователи ChatGPT снова могут удалять свои чаты безвозвратно. Впрочем, все удаленные ранее чаты, логи которых OpenAI уже сохранила, по-прежнему останутся доступны для юристов и могут быть использованы в качестве доказательства в продолжающемся судебном споре.