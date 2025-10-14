Мессенджер MAX расширил возможности групповых звонков

Российский мессенджер МАХ расширил функциональность групповых звонков. Теперь создатель конференции может управлять подключением собеседников с помощью "Зала ожидания". В свою очередь у участников появилась возможность "поднять руку".

В приложении также стал доступен новый способ организации звонка – с помощью группового чата. Пользователи могут написать сообщение в чат встречи и сделать запись разговора, которая автоматически сохранится в папке "Избранное".

Длительность видеоконференции не ограничена по времени и по количеству участников. После вызова пользователи смогут оценить качество звонка.