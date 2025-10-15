В ПВТ прошел Space Hackathon

На протяжении трехдневного Space Hackathon с InDev Solutions, с 10 по 12 октября, стартап-центр ПВТ заполнили молодые энтузиасты программирования и информационных технологий. 150 участников из ведущих университетов и лицеев Беларуси, распределенных по 43 командам, сражались в разработке лучшего решения для самодиагностики посредством ИИ и компьютерного зрения. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

По замечанию организаторов и партнеров конкурса, развитие духа инновационного предпринимательства и поиск смелых бизнес-решений – первостепенная роль таких событий.

Молодым разработчикам и программистам предстояло решить нетривиальную задачу – разработать веб-приложение, которое было бы способно посредством технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта проанализировать лицо пользователя на фотографии и предварительно оценить состояние его здоровья. Дополнительные баллы присваивались проектам с мобильной версией.



Конкурс состоял из нескольких этапов и включал как самостоятельную работу команд, так и образовательные лекции от приглашенных экспертов и менторов, в ходе которых участники смогли погрузится в методику профессиональной разработки и искусство «подачи» проектов, развить профессиональные навыки, освоить работу в команде, тайм-менеджмент и стрессоустойчивость.

Кульминация события состоялась 12 октября, когда к финальному раунду добрались 15 команд. Руководитель стартап-центра ПВТ Дмитрий Микулко подчеркнул, что это первый хакатон, в котором к финальному питчингу осталось больше всего команд.



В ходе презентаций участники, сражаясь с жестким трехминутным регламентом, должны были не только красиво и уверенно «подать» разработки, но продемонстрировать рабочий прототип и быть готовыми держать удар, отвечая на вопросы жюри в составе руководителей и экспертов.



Представленные проекты оценивались по следующим критериям: работоспособность и завершенность, оригинальность и инновационность, пользовательский опыт (UX/UI), качество презентации.

По результатам длительного совещания экспертное жюри определило топ-3 победителей.

Первое место на подиуме заняла команда Полузёрова Тимофея (БГУ) за разработку системы комплексной первичной диагностики с персонализированными рекомендациями и отслеживанием динамики показателей здоровья.



Второе место завоевала команда Шульмана Матвея (БГУИР и Лицей БГУ). Ребята представили проект для помощи в борьбе с акне и идентификации злокачественных пигментных пятен.



Третьей к финишу пришла команда Лебедева Александра (БГУИР и МГЛУ), которая разработала прототип для оценки общего состояния человека с помощью анализа параметров на основе различных моделей классификаций.

Оценки участников и экспертов однозначно сошлись в одном, что хакатоны – это брейкпойнт для индустрии, где открываются новые таланты и рождаются лучшие технические решения.