Motorola представила смартфон Moto G100

Motorola анонсировала смартфон Moto G100, позиционируемый в среднем ценовом сегменте и ориентированный на пользователей, которым важна автономность.

Устройство оснащено 6,72-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2400x1080 (Full HD+), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1050 кд/м². Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600 и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор с поддержкой макросъёмки.

В качестве аппаратной платформы используется Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 нм), дополненный 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 256 Гбайт встроенной памяти UFS 2.2. Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт через порт USB Type-C. Смартфон поддерживает NFC, оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP64.

Габариты составляют 166,23 × 76,5 × 8,6 мм, вес – 210 г. Работает под управлением Android 15. Доступен в черном, голубом и зеленом цветах по цене около $190.