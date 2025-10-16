А1 и МТС продолжают совместное развертывание технологии RAN Sharing: новый этап затронул более 200 населенных пунктов в сельской местности

А1 и МТС продолжают работы по развертыванию технологии RAN Sharing. На новом этапе усовершенствование сети затронуло более 200 населенных пунктов в сельской местности. А всего с момента внедрения технологии в 2022 году улучшение качества голосовой связи и передачи данных смогли оценить жители нескольких тысяч населенных пунктов во всех регионах страны.

Технология RAN Sharing дает возможность увеличить географию и емкость сети за счет совместного использования базовых станций операторами-партнерами. Благодаря этому в разы ускоряется развертывание новых мощностей, снижаются углеродные выбросы ввиду уменьшения количества используемого оборудования, а также повышается доступность сети, что особенно важно в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе неблагоприятных погодных условий.

В качестве рабочего диапазона выбрана полоса 900 МГц: базовые станции, работающие на этих частотах, обеспечивают широкий радиус действия и хорошую проникающую способность радиосигнала. Это позволяет достичь высокого качества связи как на территориях со сложным ландшафтом, так и в условиях высокоплотной застройки.