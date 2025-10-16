Apple представила MacBook Pro и iPad Pro на чипе M5

Apple обновила 14-дюймовый MacBook Pro, представив модель на базе новейшей SoC Apple M5, сочетающей 10 процессорных ядер, 10 графических и 16 ядер Neural Engine. Производительность процессора в отдельных задачах увеличена на 20%, а графическая производительность выросла в 1,6 раза.

Дизайн остался без изменений: Liquid Retina XDR дисплей с яркостью до 1600 кд/м², три порта Thunderbolt 4, HDMI, SD-картридер, 3,5-мм разъем для наушников, MagSafe 3 и Magic Keyboard с Touch ID. Предзаказы открыты, начало продаж – 22 октября 2025 года, цена от $1600.

Вслед за MacBook Pro, Apple представила iPad Pro, также работающий на базе чипа M5. Помимо нового процессора, планшет получил новые фирменные модули: Apple N1 для Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, и Apple C1X для моделей с сотовой связью.

Модели с 256 и 512 ГБ памяти получили 12 ГБ оперативной памяти. Цены начинаются от $1000 за 11-дюймовую модель и от $1300 за 13-дюймовую. Поступление в продажу запланировано на 22 октября.