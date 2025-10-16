Резиденты ПВТ принимают участие в международном форуме «БАНКИТ-2025»

15-16 октября в Минске проходит XXI Международный форум по банковским информационным технологиям «БАНКИТ-2025». Мероприятие направлено на продвижение цифровых решений в банковской сфере, повышение эффективности и конкурентоспособности финансовых организаций за счёт внедрения инновационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

В числе тех, кто делится экспертизой по вопросам цифровой трансформации, устойчивого развития и технологического роста, а также представляет собственные компетенции и инновационные решения – резиденты Парка высоких технологий «СОФТКЛУБ», «Международный деловой альянс», «Центр банковских технологий», «Системные технологии», «Котвек», «Информационные порталы и сервисы» и др.

В рамках выставочной части ООО «Системные технологии» презентует разработки для цифрового банкинга, управления взаимоотношениями с клиентами, продуктами и персоналом. Среди решений компании – платформа для различных предприятий, связанных с продажами и предоставлением услуг между продавцом (производителем) и покупателем (потребителем) – eMarketplace, система управления согласиями пользователей на обработку персональных данных ST.Consent, решение для учета персонала, расчета заработной платы и налогов, а также организации кадровых процессов Запрлата&Кадры и др.

Программные и программно-аппаратные сетевые средства криптографической защиты информации – Bel VPN продукты, предлагаемые «С-Терра Бел», предназначены для защиты межсетевого трафика и удаленного доступа в распределенных корпоративных IP-сетях.

ООО «СОФТКЛУБ» демонстрирует программные решения для банков, финансовых компаний, электронной торговли, биржевой отрасли. В числе разработок компании – платформа управления согласием на обработку персональных данных SC-CMP, а также решение для выявления и предотвращения мошенничества в цифровой среде SC-Phobos.

В рамках деловой части форума представители компаний-резидентов участвуют в профессиональном диалоге по вопросам цифровой трансформации банковского сектора, информационной безопасности отрасли, говорят об использовании технологий ИИ в бизнес-процессах банков, управлении хранением данных и др.