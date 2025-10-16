МТЗ рассматривает возможность применения ИИ для нужд производства

Минский тракторный завод рассматривает возможность применения искусственного интеллекта для нужд производства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МТЗ.



"Совместно с российской компанией "ЛАНИТ" у нас возникла идея создать "виртуального технолога". Программа будет подбирать оптимальный вариант техпроцесса, а специалисту останется проверить его на соответствие и запустить в производство", - пояснил начальник центра компетенций ОАО "МТЗ" Михаил Ледвик.

В настоящее время компания-подрядчик занимается разработкой ИИ-продукта.

Открытое акционерное общество "Минский тракторный завод" - управляющая компания холдинга "МТЗ-ХОЛДИНГ". Помимо ОАО "МТЗ", в структуру холдинга входят 15 открытых акционерных обществ. В частности, Минский тракторный завод производит колесные сельскохозяйственные тракторы, машины погрузочно-транспортные, погрузочно-разгрузочные, трелевочные, лесохозяйственные и коммунальные, погрузчики, универсальные шасси, стальное и чугунное литье, штамповки и запасные части.-