Anthropic выпустила ИИ-модель Claude Haiku 4.5

Anthropic представила Claude Haiku 4.5 — новую упрощённую модель искусственного интеллекта компании. По утверждениям разработчиков, она предоставляет ответы на уровне Sonnet 4, при этом обходится «в три раза дешевле и более чем в два раза быстрее».

Для подтверждения своих слов Anthropic представила результаты тестирования: Haiku получила 73 % в тесте на написание программного кода SWE-Bench Verified и 41 % в тесте Terminal-Bench, который оценивает навыки работы с командной строкой. Оба результата ниже, чем у Sonnet 4.5, но сопоставимы с показателями Sonnet 4, OpenAI GPT-5 и Google Gemini 2.5. Аналогичные результаты были достигнуты в тестах на оценку навыков работы с программным обеспечением, управления компьютером и анализа изображений. Claude Haiku 4.5 уже доступна для пользователей всех бесплатных тарифов Anthropic.

Компания уверена, что она наиболее эффективно подходит для работы с бесплатными продуктами на основе ИИ, поскольку модель предлагает значительные возможности при минимальной нагрузке на сервер. Упрощённая структура позволяет одновременно развёртывать несколько агентов на базе Haiku или сочетать её с более мощными моделями. Например, мощная Sonnet может заниматься сложным планированием задач, в то время как субагенты Haiku могут их реализовывать, как уточнил директор по продуктам Anthropic Майк Кригер.

Одним из очевидных сценариев применения новой облегчённой модели станет сервис написания компьютерного кода Claude Code, где особенно важна высокая скорость работы. Перед запуском Claude Haiku 4.5 были выпущены два более крупных релиза от Anthropic: в августе компания представила флагманскую модель Opus 4.1, а в конце сентября — среднеуровневую Sonnet 4.5. Предыдущая версия Haiku появилась в декабре минувшего года.