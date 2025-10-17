Google выпустила ИИ-генератор видео Veo 3.1

Google представила обновлённую версию своей ИИ-модели для генерации видео под названием Veo 3.1. Эта модель теперь способна создавать более реалистичные видеоклипы, точнее реагировать на текстовые запросы пользователей и включает значительные улучшения в области звукового сопровождения.

Как сообщает TechCrunch, модель Veo 3.1 развивает функциональность, представленную в мае с выходом Veo 3, добавляя аудиосопровождение ко всем существующим возможностям редактирования. Это включает в себя привязку персонажей к референсным изображениям, ИИ-генерацию клипов и возможность продления уже существующего видео на основе последних кадров.

Представители Google утверждают, что благодаря этим улучшениям создаваемые ролики становятся «более живыми». Veo 3.1 будет доступна в видеоредакторе Flow, а также в приложении Gemini, через Gemini API и централизованную платформу Vertex AI. Пользователи Flow также получат возможность удалять существующие объекты из видео. С момента запуска Flow в мае пользователи создали более 275 миллионов видеороликов с его помощью.