Водители Uber в США будут обучать ИИ в перерывах между заказами

Компания Uber запустила в США пилотный проект, в рамках которого водители и курьеры смогут зарабатывать дополнительные деньги, выполняя микрозадания для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ). Эти задания включают запись голосовых сообщений, сбор и загрузку изображений, а также предоставление документов на определённых языках.

Как сообщает The Verge со ссылкой на генерального директора компании Дара Хосровшахи, этот проект является частью усилий по созданию «лучшей платформы для гибкой работы». Участники будут иметь возможность записывать аудио, загружать изображения или отправлять документы на своём родном языке. Например, за загрузку меню на испанском языке можно заработать один доллар.

Кроме микрозаданий, Uber обновила карточки предложений поездок, внедрила так называемую тепловую карту спроса и расширила функции для женщин-водителей и женщин-пассажиров. Тепловая карта показывает зоны с высоким спросом: красные обозначают минимальное время ожидания, оранжевые и жёлтые — умеренное, фиолетовые — зоны с динамическим ценообразованием. Водители теперь могут выбирать маршрут, например, самый быстрый или наибольший по доходу. Функции предпочтений для женщин разработаны для Балтимора, Миннеаполиса, Филадельфии, Сиэтла, Портленда и Вашингтона.

Водители также могут устанавливать минимальный рейтинг для пассажиров и отключать эту настройку в зависимости от времени суток. В случае жалобы от пассажира, водителю предоставляется возможность изложить свою версию событий, а за ложные жалобы пользователей могут отключить от платформы. Uber уточнила, что в случае нарушений, не связанных с безопасностью, например при проблемах с доставкой алкоголя, доступ к платформе будет ограничен только для конкретного типа услуг, а не полностью. Кроме того, появится «гарантия задержки поездки», по которой водители получат дополнительную компенсацию, если задержка вызвана действиями пассажира или внешними обстоятельствами. Также Uber усилит функцию напоминаний о чаевых для пассажиров, добавив уведомления в iPhone Live Activities.