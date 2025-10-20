Anthropic представила инструмент Skills

Компания Anthropic представила новую функцию под названием Skills for Claude, направленную на повышение производительности ИИ-помощника в профессиональной среде. Этот инструмент представляет собой набор специализированных инструкций, скриптов и ресурсов, которые Claude может загружать по запросу для выполнения конкретных рабочих задач, начиная от работы с электронными таблицами Excel и заканчивая организационными задачами.

Согласно информации от The Verge, новая функция позволяет компаниям и индивидуальным пользователям создавать собственные наборы навыков (Skills), адаптированные под их уникальные рабочие процессы. Эти навыки можно использовать в рамках всей экосистемы Anthropic, включая интерфейс чат-бота Claude.ai, среду для разработчиков Claude Code, API компании и Claude Agent SDK. Известно, что такие компании, как Box, Rakuten и Canva, уже применяют этот инструмент на практике.

Разработчики объявили, что функция призвана улучшить агентские возможности Claude, избавляя пользователей от необходимости каждый раз формулировать идеальные запросы или искать контекст для выполнения рутинных заданий. Как отметил Бред Абрамс, руководитель продукта в Anthropic, Skills предназначены для усиления агентских функций Claude в контексте конкретной организации, а не для достижения абстрактных показателей. Он подчеркнул, что функция позволяет обучать ИИ выполнять задачи, актуальные для конкретной компании.

В качестве примера он привёл создание презентации о рыночных результатах модели Haiku 4.5 с использованием PowerPoint Skill, в результате чего Claude сгенерировал хорошо структурированные и легко читаемые слайды. Инструмент доступен пользователям тарифных планов Pro, Max, Team и Enterprise. Примечательно, что анонс Anthropic состоялся вскоре после аналогичного мероприятия OpenAI, на котором была представлена платформа AgentKit, предназначенная для перехода ИИ-агентов из стадии прототипирования в промышленную эксплуатацию.