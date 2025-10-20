В Беларуси выработают меры по противодействию мошенническим схемам с криптовалютами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Национального банка.

Под руководством первого заместителя председателя правления Нацбанка Александра Егорова прошло совещание с банковским сообществом и участниками крипторынка. "Крипторынок растет, и Нацбанк - за его дальнейшее развитие, поэтому подходы к решению проблемы фрода должны быть выработаны совместными усилиями", - отметил он.

Участники пришли к единому мнению о необходимости выработки комплексного решения по эффективному противодействию мошенническим схемам с криптовалютами. По результатам совещания определены основные подходы в этом направлении, а также принято решение о создании соответствующей рабочей группы.-