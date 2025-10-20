В Беларуси разрабатывается цифровая платформа для медицинского документооборота. Об этом в проекте БЕЛТА "Страна говорит" сообщил заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи - начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Лазарь.

"Над цифровой платформой работают уже около четырех лет. Используя смартфон, можно будет зайти на спецплатформу и запросить услугу или взять справку. Это упростит контроль за многими процессами, в том числе касающимися беременности и родов. Если, например, женщина наблюдается и в частном центре, и в государственной поликлинике, то единая информационная система упростит ведение ее беременности", - рассказал Дмитрий Лазарь.

Работа ведется уже над пилотными проектами. "Например, выдача справки о рождении, которая нужна для оформления других документов. Здесь участвует и организация здравоохранения, и ЗАГС, и сама женщина. После родов нелегко всем этим заниматься. А цифровая платформа значительно упростит всю эту схему. Мы над этим работаем, идут пилотные проекты", - проинформировал замначальника главного управления.