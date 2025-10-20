Google закрыла проект Privacy Sandbox

Компания Google официально закрыла проект Privacy Sandbox, запущенный в 2019 году с целью разработки технологий для защиты конфиденциальности пользователей в интернете и предоставления вспомогательных инструментов для цифрового бизнеса. Соответствующее решение было подтверждено через публикацию в официальном блоге Google, где был представлен список из десяти технологий Sandbox, которые будут упразднены.

Работа над улучшением конфиденциальности в Chrome, Android и в интернете будет продолжена, но бренд Privacy Sandbox будет больше не использоваться. Он также добавил, что компания выражает благодарность всем, кто способствовал данной инициативе, и планирует сотрудничать с отраслью для развития технологий, способствующих «здоровой и процветающей веб-среде».

В список прекращаемых разработок вошли Attribution Reporting API для Chrome и Android, IP Protection, On-Device Personalization, Private Aggregation, Protected Audience API для Chrome и Android, Protected App Signals, Related Website Sets, SelectURL, SDK Runtime и Topics для Chrome и Android, который был экспериментом в области рекламы на основе интересов, а не идентификации пользователей. Вице-президент по Privacy Sandbox Энтони Чавес пояснил в блоге, что решение о закрытии технологий было принято на основе отзывов от экосистемы и наблюдения низкого уровня их внедрения. Интересно, что это сообщение появилось всего через шесть месяцев после того, как Google официально отказалась от своих прежних планов по удалению сторонних файлов cookie из браузера Chrome.

Компанию неоднократно переносила сроки с 2020 по 2024 год и, в конечном итоге, изменила стратегию, объявив о сохранении cookie, но с внедрением новых опций для пользователей. Однако в апреле этого года и этот план был отменён, и Google вернулась к изначальному подходу к выбору сторонних cookie в Chrome. Учитывая эти тенденции, решение о закрытии Privacy Sandbox не стало неожиданностью для многих экспертов.