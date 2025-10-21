В Китае прошел чемпионат по гонкам на беспилотных машинах, которыми управлял ИИ

В Китае прошёл финал чемпионата мира по гонкам на автомобилях, управляемых системами искусственного интеллекта. Эти гонки стали первыми в своём роде на беспилотных машинах с использованием ИИ, проходившими на горной трассе с 99 поворотами.

Трасса отличается экстремальным рельефом с перепадом высот в 1100 метров и общей длиной 10,77 километра. В финале соревновались семь университетских команд. Победителем чемпионата стала команда Университета Цинхуа, которая показала время 16 минут 10,838 секунды благодаря своей модели искусственного интеллекта и установила мировой рекорд для беспилотного вождения на этой трассе.

Второе и третье места заняли команда HIVE из университета Хунань и команда искусственного интеллекта Zhiyi из университета Цзилинь соответственно.