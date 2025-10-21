Adobe запустила фабрику ИИ-моделей для бизнеса

Компания Adobe запустила новый сервис под названием Adobe AI Foundry, который предназначен для создания индивидуальных генеративных моделей ИИ для бизнеса. Этот сервис позволяет компаниям разрабатывать уникальные модели искусственного интеллекта, которые обучаются на основе их брендинга и интеллектуальной собственности.

Модели, предлагаемые в рамках Adobe AI Foundry, способны генерировать текст, изображения, видео и другие мультимедийные элементы, включая сцены с трёхмерной графикой. Эти технологии основаны на линейке ИИ-моделей Adobe Firefly, которые были выпущены в 2023 году и обучаются исключительно на лицензированных данных. Сервис Adobe Foundry адаптирует эти модели для каждого клиента, используя их интеллектуальную собственность, а цены на услуги зависят от поставленных задач, а не от количества пользователей, как это часто бывает у других продуктов Adobe. Вице-президент по новым бизнес-проектам в области генеративного ИИ в Adobe,

Ханна Эльсакр рассказала TechCrunch, что Foundry стал естественным продолжением корпоративных предложений компании в области ИИ, и клиенты активно запрашивали больше возможностей для персонализации ИИ-продуктов. «Этот сервис значительно расширяет наши возможности. Бизнес стал обращаться к нам за советом, помощью и сотрудничеством, а также предложениями стать ведущим партнером в креативном маркетинге на основе ИИ», — пояснила Эльсакр.

С момента запуска моделей Firefly в 2023 году компании использовали их для создания более 25 миллиардов ресурсов. Эльсакр отметила, что индивидуально настроенные модели помогут брендам более эффективно управлять рекламными кампаниями. Например, клиент может создать рекламную кампанию для своего продукта один раз и затем использовать кастомные ИИ-модели Adobe для адаптации той же рекламы к различным сезонам, языкам или форматам. «Это очень персонализированный подход. Мы долго говорили об этом, и теперь генеративный ИИ и Firefly позволяют представить бренд с учётом его уникальности», — добавила она.

Несмотря на возможности новых инструментов, Adobe не стремится заменять креативных профессионалов, а предоставляет им улучшенные версии инструментов, которые они уже используют для создания контента, заверяет Эльсакр.