Цифровая трансформация ритейла: семинар-презентация решений резидентов ПВТ

В Парке высоких технологий состоялся семинар-презентация, на котором компании-резиденты получили возможность продемонстрировать компетенции для ритейла – одной из самых требовательных и динамичных сфер экономики. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

Выступая с приветственным словом, начальник Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Анна Рябова подчеркнула, что подобного рода мероприятия позволяют резидентам ПВТ налаживать контакты с заказчиками и переходить от общих презентаций к более глубоким обсуждениям, что в свою очередь позволяет им увидеть для себя новые возможности и точки роста.

«Для нас, как организаторов, это не просто встреча — это возможность создать живую, продуктивную площадку для диалога между бизнесом и технологиями. Мы уже немного потренировались в таком формате, и он показал себя как очень демократичный и эффективный», – отметила она.

Порядка 15 компаний из ПВТ показали свои IT-решения, способные кардинально изменить подход к управлению торговыми процессами, персоналом, маркетингом и безопасностью.

Практическая часть мероприятия включала в себя демонстрацию готовых инновационных решений, которые способны не только преобразить привычный магазин, но и сделать бизнес-процессы проще и эффективнее.

Например, ЗАО «Международный деловой альянс» показало целый набор технологий: от AI-платформы и low-code решения для ускорения разработки до роботов-помощников и IoT-мониторинга тепловых сетей. ООО «Лаборатории Инвенто» представляли интегрированную ERP/CRM платформу , а также систему для управления большими данными QuAnt Data Management. ООО «Брайт Солюшенз» предложила удобные комплексы для обслуживания активов и сервис-деск, а ООО «Клевер Системс» презентовала «Конвертум» – мощный инструмент для автоматической миграции баз данных.

В сегменте безопасности ООО «Синезис» продемонстрировало платформу видеоаналитики Kipod с модульным набором для обнаружения всего: от скоплений людей до нарушений и опасных предметов. УП «АкссонСофт» показало целый арсенал инструментов – от контроля разгрузки в магазинах до удаленного управления магазинами через мобильные приложения.

Автоматизацию и учет представляли ООО «Технотон инжиниринг» с системами контроля транспорта и мониторинга оборудования, ООО «Эполь Софт» – с комплексом Epol OSS и балансировкой трудовых ресурсов, ООО «Исида-Информатика» – с архивными решениями, а ООО «ЮКОЛА-ИНФО-Брест» – с мощными продуктами на базе 1С для управления складом и ремонтом.

В секции персонала и маркетинга ООО «Реальность Будущего» показало новые AI-инструменты для контроля промоакций и приложение с интеграцией AR/VR маркетинга, ООО «ЮЭКСПИ» – мобильное приложение для анализа поведения покупателей, инструменты для автоматической обработки резюме, генерации вопросов для интервью, а также корпоративного помощника на базе ChatGPT. ООО «АлгоФьюжн» презентовало интеллектуальную систему автоматической обработки текстов, видео и аудиоматериалов с созданием базы знаний, а также анализатор электронной почты, а ООО «АГМ Софт» – информационную платформу для управления персоналом.

Кроме того, с презентацией выступила представитель ОАО «Банк развития Республики Беларусь», представив актуальные механизмы финансовой поддержки проектов в реальном секторе экономики. Спикер подробно остановилась на условиях финансирования инновационной деятельности с привлечением средств Белорусского инновационного фонда, программе поддержки малого и среднего предпринимательства, а также предоставлении кредитов для перспективных промышленных направлений.

Завершением семинара стала серия B2B-переговоров, где участники обменялись опытом, обсудили детали представленных решений и наметили перспективы их внедрения в белорусский ритейл.