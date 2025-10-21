Нейросети в смартфоне: МТС предложил умный помощник PomogAI для работы, учебы и повседневных задач белорусов

МТС продолжает расширять линейку цифровых сервисов и делает ИИ доступнее для широкой аудитории. Компания представила белорусам PomogAI. Это умный помощник с популярными нейросетями, который можно использовать для работы, учебы и повседневных дел.

PomogAI объединяет последние версии сразу нескольких популярных нейросетей и доступен на любом устройстве без дополнительных настроек. Сервис помогает решать самые разные задачи без ограничений по количеству запросов:

· быстро находить нужную информацию, анализировать данные;

· переводить тексты, составлять документы;

· придумывать идеи для проектов, создавать контент;

· подбирать рецепты, планировать тренировки;

· генерировать изображения.

PomogAI доступен всем абонентам МТС за 4 рубля в месяц. Подробнее по ссылке. Протестировать сервис в течение суток можно абсолютно бесплатно на сайте pomogai.mts.by.