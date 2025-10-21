Нейросети в смартфоне: МТС предложил умный помощник PomogAI для работы, учебы и повседневных задач белорусов

МТС продолжает расширять линейку цифровых сервисов и делает ИИ доступнее для широкой аудитории. Компания представила белорусам PomogAI. Это умный помощник с популярными нейросетями, который можно использовать для работы, учебы и повседневных дел.
PomogAI объединяет последние версии сразу нескольких популярных нейросетей и доступен на любом устройстве без дополнительных настроек. Сервис помогает решать самые разные задачи без ограничений по количеству запросов:
· быстро находить нужную информацию, анализировать данные;
· переводить тексты, составлять документы;
· придумывать идеи для проектов, создавать контент;
· подбирать рецепты, планировать тренировки;
· генерировать изображения.
PomogAI доступен всем абонентам МТС за 4 рубля в месяц. Подробнее по ссылке. Протестировать сервис в течение суток можно абсолютно бесплатно на сайте pomogai.mts.by.
