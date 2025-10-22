OpenAI представила ИИ-браузер ChatGPT Atlas

OpenAI вступила в конкурентную борьбу с Google, представив новый ИИ-браузер ChatGPT Atlas, который, как заявляют разработчики, должен изменить традиционный способ выхода в интернет. Анонс состоялся на онлайн-презентации, где генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и команда рассказали о ключевых возможностях новинки.

ChatGPT Atlas уже доступен для macOS, в то время как релизы для Windows, iOS и Android ожидаются в ближайшем будущем. По информации OpenAI, запуск происходит «глобально», что означает, что любой желающий сможет попробовать браузер, независимо от региона. Однако доступ будет ограничен странами, где работает ChatGPT, что делает использование браузера в России затруднительным без дополнительных усилий. В отличие от традиционных браузеров, новый Atlas интегрирует не просто чат-бота, а полноценного ИИ-агента. Он запоминает действия пользователя, его интересы и историю посещений, становясь более персонализированным.

Кроме того, он способен выполнять рутинные задачи: оформлять бронирования билетов или столиков, редактировать документы и размещать заказы — всё это можно сделать по указанию пользователя. Одной из ключевых особенностей ChatGPT Atlas является функция разделённого экрана: при переходе по ссылке из результатов поиска браузер автоматически отображает одновременно веб-страницу и чат с ChatGPT, который всегда под рукой. Это удобно для поиска информации, получения быстрых советов, генерации кратких пересказов страниц, проверки фактов и даже редактирования текста в реальном времени — функцию, названную OpenAI Cursor chat. При желании пользователь может отключить режим разделённого экрана.