В Беларуси создают единую систему оплаты проезда в транспорте

В Беларуси планируется создать единую систему оплаты проезда, которая будет действовать как в Минске, так и в регионах. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной Дню автомобилиста и дорожника, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Андрей Гладкий, пишет БЕЛТА.

Единая система сделает более удобным процесс оплаты проезда, а также объединит различные платежные методы в рамках одной платформы. "Не отстаем от современного тренда - развития информационных технологий. Принято решение о начале работы по созданию единой системы оплаты проезда на базе процессингового центра ГП "Минсктранс". Будет обеспечено функционирование единого эмиссионного центра по выпуску билетов на городские перевозки пассажиров. Одобрен технический паспорт мероприятия. Закупка соответствующего оборудования будет осуществляться облисполкомами в начале 2026 года", - рассказал Андрей Гладкий.

Также совместно с предприятием "Столичный транспорт и связь" разрабатывается единая система продажи билетов на автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении. Проект предполагает объединение систем бронирования и продажи билетов в единую цифровую платформу, доступную пассажирам в том числе с мобильных приложений, интеграцию электронных сервисов при международных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении в ГИС и др.

Предполагается, что единая государственная информационная система продажи билетов заработает с 1 мая 2027 года. В итоге пассажиры смогут получать актуальную информацию о расписании, маршрутах и доступности транспортных средств всех автомобильных перевозчиков в регулярном сообщении, выбирать оптимальный маршрут поездки (из предлагаемых маршрутов), отслеживать движение автобусов, бронировать места и удаленно приобретать проездные документы и производить оплату за проезд (провоз багажа). Это исключит затраты перевозчика на разработку собственного программного средства по бронированию мест. Еще одно преимущество - оперативное поступление денежных средств от проданных билетов.

"Подготовлен соответствующий указ главы государства. Проводилось общественное обсуждение проекта. Понимаем, что необходимо делать. Думаю, в ближайшее время - до конца года - будет принято решение", - проинформировал Андрей Гладкий.