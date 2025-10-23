В ПВТ приняли делегацию Федерального кадрового резерва РФ

Парк высоких технологий посетили участники стажировки «Союзное государство: приоритеты развития», которую организовали Академия управления при Президенте Республики Беларусь совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В составе делегации – руководство субъектов Российской Федерации, министерств и организаций из 20 регионов России – федеральный кадровый резерв. В Парке они ознакомились с достижениями IT-сектора Беларуси, высокотехнологичными решениями компаний-резидентов, включая те, которые могут быть таргетированы на российский рынок.

Слушателям подробно рассказали о значении Парка высоких технологий для экономики Беларуси, его истории успеха, правовом режиме и основных моделях ведения бизнеса: «Благодаря Декрету № 8 «О развитии цифровой экономики» ПВТ стал знаковым центром стремительного развития IT и инноваций в Беларуси», - отметила начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова.

В числе обсуждаемых тем были география и структура экспорта, цифровизация внутреннего рынка и др. «Задача ПВТ – максимально наполнить традиционные отрасли экономики страны теми новациями, которые позволят им сохранить конкурентные преимущества», - подчеркнула Анна Рябова.

Знакомя гостей с аспектами законодательства в сфере цифрового развития и практикой их применения, заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Юлия Шапкина отметила сложившийся тандем Минсвязи и ПВТ: «В основном все наши разработки для государства сделаны резидентами Парка высоких технологий. Помимо того, что резиденты ПВТ выступают как разработчики IT-решений, они также привлекаются в качестве экспертов в сфере цифрового развития».

Интерес слушателей был проявлен к вопросам правового регулирования белорусской IT-сферы, подготовки IT-кадров, а также белорусскому опыту в сфере осуществления сделок с токенами. Обсуждали перспективы внедрения технологий ИИ и развитие инновационного предпринимательства.

В рамках мероприятия гостям были представлены кейсы компаний-резидентов Парка высоких технологий в сфере охраны окружающей среды, дополненной реальности, «умный дом», а также решения, направленные на улучшение доступа к социальным услугам.