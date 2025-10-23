Новый этап наращивания мощностей 4G: МТС и beCloud продолжают усиливать сеть в регионах страны

Компания МТС совместно с инфраструктурным оператором beCloud завершила очередной этап модернизации сети четвертого поколения. В рамках него дополнительно включены 157 секторов на 84 базовых станциях LTE.

Работы охватили 65 населенных пунктов, включая столицу, Витебск, Гродно и Могилев. В числе районных центров, где были наращены мощности 4G, — Борисов, Буда-Кошелево, Быхов, Ельск, Жлобин, Кобрин, Лида, Орша и Пинск. Также улучшения затронули небольшие города и сельские населенные пункты.

Более 60% включенных секторов базовых станций работают в полосе 1800 МГц. Данный диапазон частот применяется как в городах, так и в сельской местности, обеспечивая оптимальный баланс между широким географическим покрытием и стабильностью сигнала, особенно в условиях высокой нагрузки на сеть.

С начала года включена почти тысяча базовых станций LTE. На сегодня сеть 4G МТС охватывает около 21 тысячи населенных пунктов на территории, где проживает 99,42% населения Беларуси.