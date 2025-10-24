HONOR и BYD заключили партнерство для развития умных автомобильных решений на базе AI

Компания HONOR объявила о стратегическом партнерстве с производителем электромобилей BYD. Они будут совместно развивать AI-технологии для автомобилей.

В рамках партнерства платформа HONOR интегрируется с обновленной интеллектуальной системой подключения BYD DiLink. Это позволит внедрять функции, ориентированные на удобство и персонализацию: подключение смартфона к автомобилю, цифровые ключи, интеллектуальные сценарии управления.

На церемонии присутствовали CEO HONOR Джеймс Ли и председатель правления BYD Ван Чуаньфу.

«Для нас это шаг к тому, чтобы автомобиль стал частью единой цифровой среды. Мы объединяем усилия с BYD, чтобы развивать удобные и понятные технологии на базе AI, которые сделают поездки безопаснее и комфортнее», — отметил Джеймс Ли, CEO HONOR.

Сотрудничество направлено на внедрение искусственного интеллекта в технологии, которые отвечают за подключение, управление, безопасность и персонализацию автомобиля.

Совместные разработки HONOR и BYD будут представлены 23 октября на конференции HONOR Global Developers Conference and AI Device Ecosystem Conference 2025. В рамках мероприятия HONOR также расскажет о платформе HONOR AI Connect и ее роли в создании AI-экосистемы, основанной на реальных сценариях применения и потребностях пользователей.