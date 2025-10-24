"Яндекс" разрабатывает Physical AI

"Яндекс" сообщил о начале работы над первым в России Physical AI — физическим искусственным интеллектом, который способен осознавать и взаимодействовать с окружающим миром, адаптируясь к изменениям.

Как стало известно из сообщения компании ТАСС, данная технология даст возможность роботам и автономным транспортным средствам Яндекса выйти на новый уровень развития. «Работа над физическим искусственным интеллектом ведется командами Яндекс.Роботикса и автономного транспорта. <...> Опыт, накопленный при использовании технологий на дорогах и в помещениях, в сочетании с решениями Яндекса, позволит учить роботов и автономные автомобили обрабатывать мультимодальные данные — изображения, видео, звук и текст. Это сделает их восприятие более похожим на человеческое», — говорится в пресс-релизе компании.

В рамках данного проекта была создана и обучена модель VLA (Vision-Language-Action), которая преобразует голосовые и текстовые команды, а также данные с камер в конкретные действия. В настоящее время модель справляется с более чем 10 базовыми командами, такими как «взять», «положить», «перенести» и другими. В будущем их количество может превысить сотню. Кроме того, ведется работа над системой Yandex RMS, которая определяет, какие задачи робот должен выполнять сам, а какие — совместно с другими машинами.