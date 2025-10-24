Студенты БГУ стали призерами финала чемпионата по алгоритмическому программированию «РуКод»

Студенты факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) БГУ стали призерами финала чемпионата по алгоритмическому программированию «РуКод». Соревнование состоялось 19 октября в трех дивизионах – старшем, среднем и младшем – для профессионалов, начинающих программистов и школьников соответственно. Две сборные БГУ выступили в старшем дивизионе. В турнирной таблице из 93 команд наши студенты заняли 12-ю и 26-ю строчки. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.

В состав первой сборной БГУ вошли второкурсники Матвей Вылегжанин, Андрей Соболенко и третьекурсник Дмитрий Анташкевич. Вторую команду представили второкурсники Иван Кацук, Игорь Шмыгалев и Игорь Бычик. Тренировал студентов заведующий кафедрой дискретной математики и алгоритмики ФПМИ Владимир Котов.

Всего от Беларуси на финальном этапе старшего дивизиона выступило три команды. Помимо БГУ это также одна сборная БГУИР, которая заняла 24-ю позицию.

Отметим, в этом году Беларусь впервые присоединилась к данному авторитетному чемпионату. Включая все дивизионы, событие объединило 1885 человек в составе 787 команд, благодаря чему чемпионат вошел в «Книгу рекордов России» как самое массовое соревнование по программированию.

Также на территориях стран-участников были организованы национальные площадки для проведения финала. В Беларуси он состоялся на базе ФПМИ БГУ и Гродненского государственного университета им. Я. Купалы. В течение пяти часов участникам предстояло решить алгоритмические задачи с помощью написания эффективного и оптимизированного кода.

В дальнейшем призерам финала еще предстоит выступить в суперфинале. В ближайшее время назовут точный список участников, дату и время проведения заключительного тура.

Организаторами чемпионата выступают Московский физико-технический институт совместно с консорциумом вузов-соорганизаторов при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и научно-технологического университета «Сириус».