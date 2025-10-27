"Горизонт" начнет серийное производство белорусских планшетов в ноябре

"Горизонт" запустит серийное производство белорусских планшетов в ноябре, массовые продажи - в декабре. Об этом в интервью БЕЛТА рассказал генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрий Предко.

О запуске производства белорусских планшетов стало известно в июле этого года. Это будут 10-дюймовые планшеты в различных цветовых решениях - золотые, серебряные, графитовые. Планшеты будут на базе Android.

"Серийное производство белорусских планшетов стартует в ноябре, а массовые поставки в магазины планируются в декабре, до новогодних праздников. Таким образом, запускаются современные высокотехнологичные линии, обеспечивающие качество и стабильность выпускаемой продукции", - отметил Юрий Предко.

По его словам, уже закуплено оборудование и в скором времени будут запущены техпроцессы. "Для обеспечения высокого качества и соответствия технологическим требованиям для производства планшетов используются чистые, почти стерильные комнаты - специальные помещения с контролируемым микроклиматом и уровнем загрязнений. В таких помещениях минимизируется пыль и бактерии, используется специальная одежда для сотрудников, а воздух тщательно фильтруется и циркулирует по определенным схемам, - отметил он. - Чистые комнаты в электронике имеют строгие стандарты, что позволяет исключить попадание мельчайших частиц, способных повредить электронные компоненты и микросхемы. Для производства планшетов и ноутбуков используются такие чистые помещения, где чрезвычайно важно подавлять появление загрязнений".​