Perplexity представила ИИ-приложение для телевизоров Samsung

Компания Perplexity представила свое первое приложение на основе искусственного интеллекта, разработанное специально для телевизоров Samsung. Оно предлагает интеллектуальные поисковые функции и генеративный ИИ в реальном времени.

Новый продукт функционирует на платформе Samsung Vision AI Companion и доступен на моделях, выпущенных в 2025 году. В скором времени приложение станет доступным для телевизоров Samsung 2023-2024 годов благодаря обновлению операционной системы Tizen. Пользователи могут задавать вопросы как голосом, так и с помощью пульта или USB-клавиатуры.

Приложение Perplexity отвечает на запросы, выдавая карточки с ответами, подтвержденными надежными источниками, и предлагает дополнительные рекомендации для дальнейшего взаимодействия. Области использования нового приложения разнообразны — от поиска информации о фильмах и режиссерах до планирования путешествий и глубоких тематических исследований. Samsung предлагает пользователям Perplexity TV App бесплатную годовую подписку Pro, что позволяет оценить все расширенные возможности приложения. Главный исполнительный директор Perplexity Райан Фаутти подчеркнул, что целью компании является интеграция традиционного поиска с ИИ-интерфейсом, чтобы сделать процесс поиска максимально удобным и информативным для пользователей по всему миру.