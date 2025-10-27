В России запускают первое производство микроредукторов для роботов и 3D-принтеров

НИТУ МИСИС и конструкторское бюро «Карфидов Лаб» разработали и выпустили пилотную партию полностью отечественных микромотор-редукторов, производство которых будет налажено в Тульской области, сообщает CNews.

Устройства такого класса в России ранее не производились и закупались за рубежом. Разработчики создали два типоразмера изделий — ДПР-8 (диаметром 8 мм) и ДПР-10 (10 мм).

Миниатюрные двигатели, оснащенные небольшими редукторами, используются в системах, где требуются компактность, высокая точность и плавность движений — в медицинских протезах, робототехнике, промышленной автоматике, системах умного дома, 3D-принтерах, приборах точного дозирования. Их применяют и в аэрокосмической технике (для изготовления приводов ориентации и раскрытия антенн на малых спутниках), а также в стабилизаторах беспилотных аппаратов.

В процессе работы российские инженеры анализировали зарубежные аналоги. Они применили трехмерное сканирование, создание цифровых моделей, компьютерные расчеты поведения деталей под нагрузкой.