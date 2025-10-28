"Сколково" и ОАЭ создают единое окно для обмена высокими технологиями

Заместитель председателя правления по маркетингу и корпоративным коммуникациям Фонда Сколково Андрей Шкеть на форуме «Сделано в России» рассказал о перспективах развития российских инноваций на рынке ОАЭ.

Выступая на сессии «Россия-ОАЭ. Мосты новых возможностей», Андрей Шкеть отметил, что в ходе прошедшей недавно выставки GITEX Global Сколково и Дубай Интернет Сити заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое позволит стартапам-резидентам развивать технологии на рынках ОАЭ и MENA. Ведущий технологический хаб на Ближнем Востоке открывает инфраструктуру для российских стартапов, тогда как эмиратские компании получают зеркальный доступ в РФ через «единое окно» Сколково.

«Дубай и ОАЭ в целом являются площадкой и полигоном для испытания самых передовых технологий. Коллеги из Эмиратов не боятся развивать жизнеспособные, перспективные стартапы. И в этом один из залогов успеха. Страна стремительно развивает технологии. Например, в Дубайском метрополитене нет ни одного поезда, который бы управлялся машинистом. Учитывая недостаток пресной воды, коллеги, вместо того, чтобы ее закупать, изобрели технологию опреснения в промышленных масштабах, и сегодня население не испытывает в воде недостатка», - отметил Андрей Шкеть.

По словам спикера, стартапы Сколково уже включены в городскую, высокотехнологичную жизнь Эмиратов. Например, компания «Дрон Солюшнс», которая является одним из лидеров в производстве систем автоматического контроля, доставки грузов и анализа территории на базе БПЛА, в 2022 году запустила совместный проект с эмиратской компанией Ahoy и холдингом Tawazun.

Еще одна компания «Вольтс Бэтэри», производитель накопителей электроэнергии для частных домов, открыла офис продаж в Masdar city. Резидент принял такое решение после получения инвестиций от акселератора Catalyst, добавил Андрей Шкеть.