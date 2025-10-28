Премьер-министр Беларуси рассказал об актуальных вопросах развития ПВТ

Премьер-министр Александр Турчин рассказал о самых актуальных вопросах развития Парка высоких технологий в этом году на заседании Наблюдательного совета ПВТ, сообщает БЕЛТА.

По словам Александра Турчина, на Набсовете будет рассмотрен большой перечень вопросов. Это регистрация новых резидентов, регулирование оргвопросов, деятельность крипторезидентов, усовершенствование крипторегулирования и инициатива по поддержке образования в IT-сфере.

"С удовлетворением можно отметить, что в текущем году уже более 100 компаний получили статус резидента ПВТ, а еще свыше 40 заявок находятся в процессе рассмотрения. Некоторые вынесенные на заседание вопросы связаны с использованием криптоактивов. Наша задача - разобраться в этих вопросах и найти сбалансированное решение, которое обеспечит развитие криптокомпаний и защитит экономические интересы государства", - сказал премьер.

Одной из ключевых тем является поддержка образования. "Эта задача актуальна для всей образовательной сферы, но для IT - особенно. Наши молодые люди талантливы, успешны, у них много идей и энергии, и нам нужно помочь им реализовать свой потенциал", - уверен Александр Турчин.