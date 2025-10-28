Представлен флагманский смартфон OnePlus 15

Компания OnePlus анонсировала в Китае свой новый флагманский smartphone OnePlus 15. Это устройство предлагает мощный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, три 50-Мп камеры и большую емкость батареи. Смартфон оснащен 6,78-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 2772 × 1272 пикселей и частотой обновления до 165 Гц.

Рамки вокруг экрана минимальны, составляют всего 1,15 мм с каждой стороны, а основа дисплея выполнена на новой панели X3 от BOE. OnePlus 15 работает на флагманском чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5, изготовленном по 3-нм техпроцессу, и имеет графику Adreno 840. Устройство предлагает варианты с 12 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X, а также с 256, 512 Гбайт или 1 Тбайт встроенной памяти. В смартфоне используется новая система охлаждения Glacier Cooling System с испарительной камерой.

Кроме того, устройство включает сетевой чип G2, который улучшает скорость и стабильность Wi-Fi и мобильной связи. Производитель утверждает, что он снижает задержку в сети до 65,85%, ускоряет загрузку обновлений игр на 71,3% и передачу видео на 42% в перегруженных сетях. Основная камера OnePlus 15 состоит из 50-Мп датчика Sony размером 1/1.56″ с оптикой f/1.8 и оптической стабилизацией, 50-Мп сверхширокоугольной камеры с апертурой f/2.0 и 50-Мп перископической камеры с оптикой f/2.8, 3.5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.

Основная камера способна записывать видео в формате Dolby Vision со скоростью до 120 кадров в секунду, поддерживает съемку в разрешении до 8K и оснащена различными ИИ-алгоритмами и фильтрами для улучшения качества изображения, включая портретный режим. Фронтальная камера имеет 32-Мп сенсор с оптикой f/2.4 и также поддерживает запись видео в формате 4K. OnePlus 15 соответствует стандартам защиты от воды и пыли IP66/68/69/69K. Смартфон оборудован батареей емкостью 7300 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт.

Смартфон OnePlus 15 доступен для заказа в Китае с 27 октября. Стоимость зависит от конфигурации: от $561 до $758.