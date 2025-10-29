Илон Маск представил Grokpedia — аналог "Википедии"

Илон Маск анонсировал запуск бесплатной онлайн-энциклопедии Grokpedia. На данный момент проект находится в ранней бета-версии и включает около 885 тысяч статей. Для сравнения, в «Википедии» насчитывается примерно 7 миллионов статей.

Интерфейс Grokpedia отличается от оригинала: в нем отсутствуют изображения, и нет возможности редактировать содержание. Модерацию и адаптацию текста осуществляет нейросеть Grok. Но, по информации издания The Verge, часть материалов на Grokpedia напрямую воспроизводит содержимое «Википедии».

Также, учитывая тенденцию ИИ к созданию вымышленных и искаженных фактов, следует с осторожностью подходить к оценке достоверности статей.