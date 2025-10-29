Конференция А1 Tech Day открыла регистрацию и делится первыми подробностями конференции

Ежегодная конференция А1 Tech Day, которая состоится 25 ноября в Минске в зале Prime Hall, объявила о старте регистрации – и поделилась первыми спикерами.

В этом году мероприятие для профессионалов в сфере цифровых технологий и инноваций проходит под темой «Cyber Reality». Ожидается, что участниками события станут более 1000 человек, среди которых будут ведущие международные эксперты в сфере информационных технологий и кибербезопасности, а также руководители профильных компаний и сотрудники прикладных направлений. Они будут говорить о том, какие риски и вызовы могут ожидать бизнес и пользователей в будущем – и как с помощью современных технологических инструментов сделать нынешнюю кибер реальность более безопасной и защищенной.

На своем сайте организаторы поделились первыми спикерами конференции, среди которых – представители компании А1, а также профильные спикеры технологических партнеров конференции – Kaspersky, Яндекс 360, UserGate, True Conf, Yealink, UserGate, S-Crypto и Falcongaze и другие. При этом список выступающих будет пополняться. Формат общения с докладчиками включает не только диагностику существующих проблем, но и демонстрацию конкретных кейсов с практическими решениями – участников ждут кейс стади, Q&A и практические советы по внедрению различных инструментов.

Регистрация на мероприятие уже открыта. Участие в конференции бесплатное для руководителей организаций и профильных экспертов. Из‑за ограниченной вместимости не все заявки будут автоматически приняты. В случае успешной регистрации команда организаторов сообщит об этом по электронной почте. Заполнить форму, а также следить за обновлениями программы конференции, списка спикеров и темам докладов можно на сайте мероприятия techday.a1.by.