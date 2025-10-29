Adobe представила нового ИИ-ассистента на платформе Firefly

Компания Adobe представила нового ИИ-помощника на платформе Firefly, предназначенного для эффективного управления каналами в социальных сетях. Система, получившая название Project Moonlight, анализирует контент пользователя в соцсетях, а также историю проектов в Creative Cloud, чтобы генерировать персонализированные изображения, видео и посты, которые соответствуют его уникальному стилю и тону. Как объяснили представители Adobe, Project Moonlight функционирует как централизованный креативный администратор.

Он координирует работу специализированных ИИ-ассистентов в приложениях Photoshop (для редактирования изображений), Premiere Pro (для видеомонтажа) и Lightroom (для работы с фотографиями). Фактически, пользователю достаточно описать свою идею простым текстом, и система автоматически задействует нужные инструменты Adobe для воплощения задуманного. ИИ-ассистент обладает тремя основными возможностями. Во-первых, он использует контекстно-зависимый креативный интеллект, подключаясь к библиотекам Creative Cloud и аккаунтам в социальных сетях для точного понимания визуального стиля и предпочтений пользователя. Во-вторых, он позволяет создавать контент, преобразуя идеи, высказанные в диалоге с ИИ, сразу в готовые медиаформаты. В-третьих, система предлагает аналитику и стратегии для роста в соцсетях, помогая выявлять актуальные тренды и формировать контент-планы, направленные на расширение аудитории и укрепление креативного бренда

. По данным The Verge, закрытая бета-версия Project Moonlight будет доступна в ближайшие месяцы для пользователей, которые зарегистрировались в листе ожидания.