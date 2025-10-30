Nvidia купила часть Nokia за $1 млрд

После ухода с рынка потребительских устройств финская компания Nokia сфокусировала свою деятельность на сегменте телекоммуникационного оборудования. Однако на этой неделе она оказалась в центре внимания благодаря крупной сделке с Nvidia, которая приобрела 2,9% акций Nokia за $1 млрд. Эта новость спровоцировала рост стоимости акций Nokia до максимального уровня за почти десять лет.

Дальнейшее сотрудничество компаний будет направлено на создание инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ), а также на развитие рынка мобильной связи в США. Nokia планирует поставлять свои телекоммуникационные решения для проектов Nvidia, связанных со строительством центров обработки данных и суперкомпьютеров. Кроме того, обе компании примут активное участие в формировании инфраструктуры связи следующего, шестого поколения (6G).

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг лично выразил благодарность своему финскому коллеге Джастину Хотарду за «содействие возвращению телекоммуникационной технологии в Америку». Nvidia займется разработкой компонентов базовых станций нового поколения для Nokia, в которых будут использоваться технологии искусственного интеллекта. Поставки этого оборудования запланированы на 2027 год, и оно сначала будет интегрировано в инфраструктуру сетей 5G, а затем и 6G.

На фоне этой сделки акции Nokia подскочили почти на 21%, достигнув наивысшего курса с января 2016 года. В результате сделки Nvidia станет вторым по величине акционером Nokia. В рамках отдельного партнерского соглашения Nvidia и Nokia будут сотрудничать с оператором T-Mobile в разработке технологий радиосвязи с применением ИИ в сетях 6G. Опытная эксплуатация прототипов начнется уже в следующем году. Дженсен Хуанг отметил, что сети 6G не только обеспечат надежное управление многочисленными роботами, но и позволят более точно предсказывать погоду. В этом сегменте Nvidia планирует продвигать свою новую платформу ARC, которая объединит процессоры Grace и чипы Blackwell с собственными телекоммуникационными разработками компании.