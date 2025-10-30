Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной платформы Cocoon для поддержки AI

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске новой цифровой экосистемы под названием Cocoon. Проект сочетает в себе сеть TON и ИИ-решения и, по словам Дурова, стартует уже в следующем месяце.

В своём выступлении он отметил, что цифровая среда всё сильнее теряет независимость из-за растущего контроля крупных корпораций над пользовательскими данными. Восстановить свободы, считает он, можно только через децентрализованные системы с распределённым контролем. В шутку Дуров упомянул, что рассматривал название Private AI Network (P.A.I.N.), намекавшее на «боль» утраты приватности.

Технически Cocoon основан на децентрализованной модели вычислений, в которой вычислительные задачи выполняют GPU-майнеры, получающие вознаграждение в Toncoin (TON). Такой подход создаёт саморегулируемую инфраструктуру для стабильной работы ИИ-инструментов и защищённого обмена данными без посредников. По словам Дурова, экосистема Telegram должна стать катализатором распространения проекта, обеспечив ему глобальный охват.

Разработчики получат доступ к недорогим вычислительным мощностям и ИИ-инструментам, а пользователи — возможность анонимного взаимодействия с нейросетями без передачи персональных данных.