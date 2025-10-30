А1 завершил новый этап по расширению своей 4G-сети, который позволил улучшить связь в более чем 200 населенных пунктах Беларуси

Компания А1 продолжает активное расширение своей 4G‑сети. Нынешний этап работ – уже третий с начала осени – позволил улучшить мобильную связь и интернет в более чем 200 населенных пунктах по всей Беларуси. Так, в результате запуска новых мощностей, покрытие и пропускная способность связи четвертого поколения увеличились как в городских областных и районных центрах, так и в агрогородках, сельской местности и вдоль автомагистралей страны.

Развитие сети 4G обеспечивает пользователям комфортные условия для пользования мобильной связью: высокие скорости передачи данных позволяют загружать и смотреть видео в HD, быстро скачивать файлы и работать с облачными сервисами, а быстрый отклик улучшает онлайн‑игры, видеоконференции и интерактивные приложения. Кроме того, абоненты получают поддержку голосовой связи через VoLTE, которая обеспечивает улучшенное качество голоса и быстрое установление вызова.

4G (LTE) в настоящее время является самым современным стандартом сотовой связи из действующих в Беларуси. В результате мероприятий, которые компания А1 предпринимает в партнерстве с инфраструктурным оператором beСloud, пользоваться связью четвертого поколения в сети А1 могут 99% жителей страны. Проверить покрытие сети 4G от А1 в вашем районе можно здесь или оставить свои пожелания по улучшению связи по специальной форме.