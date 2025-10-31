В ПВТ прошел круглый стол по вопросам развития рынков цифровых знаков (токенов)

В Парке высоких технологий состоялся круглый стол по вопросам развития рынков цифровых знаков (токенов). Среди участников мероприятия – члены Международного Координационного Совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, которые посещают Минск для участия в очередном заседании Совета. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

В состав делегации вошли руководство и представители Министерства финансов Российской Федерации, ассоциаций банков Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Финансово-Бизнес Ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества, Финансово-Банковского Совета СНГ, а также других организаций банковской сферы.

Знакомя участников круглого стола с опытом функционирования и перспективами развития рынка цифровых знаков в Беларуси, первый заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Дмитрий Калечиц отметил: «Начиная с 2018 года, в правом режиме Парка высоких технологий сформирована и функционирует комплексная, полноценная инфраструктура для регулируемого оборота цифровых знаков. Наша страна стала одной из первых в регионе, которая на законодательном уровне определила основные условия для легального функционирования токенов».

В рамках мероприятия состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам перспектив развития рынка токенов и международных трендов в данной области.