"Яндекс" запускает "Алису Про" — ИИ-ассистента для рабочих задач

В "Яндекс 360" появилась "Алиса Про". Это специализированный ИИ-ассистент, который извлекает факты из разнородных документов: текстов, таблиц, презентаций, аудио- и видеозаписей и не только. Бета-версия ассистента работает с файлами пользователя и письмами в Почте. В будущем "Алиса Про" подключится и к другим сервисам "Яндекс 360". В основе ассистента лежат модели из нового семейства Alice AI.

ИИ-ассистент уже умеет давать ответы, опираясь на данные из Почты. В почтовых ящиках хранится не только переписка, но и чеки, электронные билеты, бронирования, конспекты встреч из "Телемоста". "Алиса Про" может за считаные секунды найти в этом массиве данных нужные сведения и предоставить их пользователю. К примеру, она подскажет, сколько денег он потратил на такси за прошлый месяц или найдёт реквизиты поставщика.

Со временем возможности "Алисы Про" расширятся. Она встроится непосредственно в сервисы "Яндекс 360", в том числе Почту, Документы, Календарь, Диск и Вики, и сможет в чате отвечать на вопросы по их контенту.

"Алиса Про" использует генеративные модели из нового семейства Alice AI. Языковая модель Alice AI LLM помогает ей генерировать тексты ответов, а визуально-языковая модель Alice AI VLM — понимать содержание картинок, в том числе графиков и диаграмм. Для составления ответов "Алиса Про" также использует RAG-систему: её задача — объединять знания Alice AI LLM и факты, извлечённые из документов.