МТС и beCloud реализовали очередной этап включений базовых станций 4G с акцентом на сельскую местность

Компания МТС в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud реализовала новый этап модернизации сети 4G. Значительная часть новых включений пришлась на небольшие города и сельские населенные пункты, где особенно важна стабильная связь и доступ к цифровым сервисам.

В рамках этапа активировано 265 дополнительных секторов на 156 базовых станциях LTE. Более половины новых базовых станций размещены на инфраструктуре МТС, что позволяет использовать ресурсы 4G другим операторам страны в рамках инфраструктурной модели.

Почти 60% включенных секторов работают в диапазоне 1800 МГц, обеспечивая оптимальный баланс покрытия территории и стабильности сигнала, особенно в сельской местности. Еще четверть — функционируют в диапазоне 2600 МГц, который применяется в загруженных местах.

Всего девятнадцатый этап массового расширения сети 4G охватил 116 населенных пунктов, включая крупные города — Минск, Витебск, Гомель, Гродно и Брест. Также затронут целый ряд городов районного значения: Барановичи, Бешенковичи, Бобруйск, Дрогичин, Иваново, Ивье, Житковичи, Калинковичи, Костюковичи, Ляховичи, Лунинец, Мстиславль, Орша, Осиповичи, Пинск, Рогачев, Сенно, Славгород, Столин, Ушачи и Хотимск.