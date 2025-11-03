Китай предложил создать Всемирную организацию по ИИ

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с предложением к международному сообществу о создании организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он заявил в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает The Economic Times.

По мнению китайского лидера, такая всемирная организация могла бы установить правила управления и стимулировать сотрудничество, сделав ИИ «общественным благом для международного сообщества». Китайские официальные лица рассказали The Economic Times, что организация может базироваться в коммерческом центре Шанхая.

В ходе своего выступления Си также призвал АТЭС содействовать свободному распространению «зеленых» технологий – ряда отраслей, от производства аккумуляторов до солнечных панелей, в которых доминирует Китай.