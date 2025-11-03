OpenAI представила новое поколение ИИ для кибербезопасности

OpenAI представила агента Aardvark на базе языковой модели GPT‑5, предназначенного для поиска и устранения уязвимостей в области кибербезопасности. Aardvark анализирует репозитории кода, обнаруживает уязвимости, объясняет их суть и предлагает варианты устранения.

Агент изучает назначение кодовой базы и оценивает её влияние на безопасность, затем проверяет существующий код и новые коммиты на предмет потенциальных угроз. Каждая найденная проблема сопровождается аннотациями в коде, что облегчает разработчикам понимание источника уязвимости. Чтобы подтвердить работоспособность и оценить риск подозрительных фрагментов, Aardvark запускает их в изолированной среде. Для исправления багов агент генерирует патчи с помощью инструмента OpenAI Codex; затем предложенные решения тестируются и передаются разработчикам для внедрения.

В настоящий момент Aardvark доступен в рамках закрытого бета‑тестирования и используется лишь избранными партнёрами OpenAI. Компания планирует собрать отзывы участников, чтобы повысить точность обнаружения, улучшить проверки и расширить функционал агента. Изначально инструмент создавался для внутреннего использования в OpenAI, но теперь его намерены предложить внешним партнёрам. При этом отношение к подобным ИИ‑агентам остаётся противоречивым: по данным опросов, 96% ИТ‑специалистов рассматривают их как потенциальную угрозу безопасности, хотя компании продолжают внедрять такие решения.