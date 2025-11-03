Россия и Китай подписали новую Дорожную карту сотрудничества в космосе

Во время рабочего визита российской делегации во главе с Михаилом Мишустиным в Китай Роскосмос и Комиссия по китайской навигационной спутниковой системе подписали обновлённую Дорожную карту сотрудничества. В состав российской делегации вошёл также Дмитрий Баканов, глава Роскосмоса.

Новый документ направлен на развитие взаимодействия между системами ГЛОНАСС и Beidou и предусматривает:

обеспечение их совместимости и взаимодополняемости;

проведение совместного мониторинга и оценки характеристик навигационных систем;

координацию в области применения спутниковых технологий.

Ранее, в рамках реализации Дорожной карты сотрудничества 2021–2025 годов, стороны уже создали совместную лабораторию времени, платформу для тестирования систем функционального дополнения космического базирования и сеть навигационных станций, размещённых как в России, так и в Китае.