В Беларуси операторов связи будут штрафовать за некачественный интернет. Об этом рассказал в эфире телеканала СТВ первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач. Он подчеркнул, что впервые большое давление на сети сотовой связи начали ощущать в период пандемии, когда люди из-за удаленной работы выехали за город и начали там работать. Выросла нагрузка на сети, выросло и число жалоб.

Как решается этот вопрос? В первую очередь много решений принято на уровне главы государства: директива вторая, дебюрократизация. Предусмотрели, что во всей сельской местности должна быть сотовая связь и доступ к интернету. В этом плане ведется работа до конца этого года. В рамках только директивы второй будет построено более 100 базовых станций исключительно в сельской местности.

Самая главная задача Указа Президента №335 от прошлого года – чтобы операторы реинвестировали часть прибыли в развитие сетей. Не просто зарабатывали и вывозили, предположим, дивиденды, а больше вкладывали в развитие сетей.

– Мы установили впервые нормы качества с точки зрения скорости по отношению к абоненту, но мы не просто требуем от операторов сделать, мы предусматриваем ответственность, если не будут выполняться эти требования, – отметил первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси. – С 1 января, если по результатам измерений будет установлено, что качество оказания услуг неудовлетворительно, не соответствует установленным требованиям, операторы будут нести ответственность, в том числе штрафоваться.