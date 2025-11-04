Вопросы цифрового развития обсудили в Могилеве

Могилевским облисполкомом и его «офисом цифровизации» – Могилевским региональным информационным центром – проведен региональный семинар «Информационная безопасность как драйвер цифрового развития». Об этом сообщается на сайте Министерства связи и информатизации Республики Беларусь.
С приветственным словом выступила заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Юлия Шапкина: "Цифровизация делает государственные и бизнес-процессы эффективнее, услуги – доступнее, а взаимодействие между государством, бизнесом и гражданами – проще и прозрачнее. Беларусь уже накопила целый ряд эффективных практик в ИТ-сфере – от совершенствования регулирования и поддержки инноваций до внедрения цифровых решений в отраслях экономики и социальной сфере".
В фокусе мероприятия:
• кейсы эффективных практик развития ИТ-отрасли в Беларуси;
• текущий уровень цифрового развития Могилевской области;
• опыт внедрения средств защиты информации;
• практика реализации нормативных требований законодательства в сфере «цифры»;
• обучение руководителей и специалистов данной сферы.
Представители Центра цифрового развития – «офиса цифровизации» Минсвязи – подробно рассказали о практике реализации пилотных проектов и продемонстрировали возможности платформы «Умный город (регион)», уже активно внедряемой в регионах страны.
В формате «вопрос-ответ» участники обсудили кадровый потенциал ИТ-сферы, приоритеты и востребованные направления для цифровых новаций, а также особенности внедрения платформы «Умный город (регион)».