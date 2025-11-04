В Академии связи открыта учебная лаборатория "Квантовые системы информационной безопасности"

В Белорусской государственной академии связи состоялось открытие учебной лаборатории "Квантовые системы информационной безопасности". Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

Лаборатория оснащена современным оборудованием и направлена на подготовку специалистов с практико-ориентированными компетенциями в области передовых технологий защиты информации. Это стало очередным шагом в реализации государственной программы "Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 годы".

Академия связи продолжает активно развивать научно-образовательную инфраструктуру: сегодня здесь функционируют 52 учебные лаборатории, отраслевая лаборатория перспективных информационно- коммуникационных технологий, 13 научно-исследовательских лабораторий, в том числе 4 международных, а также научно-образовательный центр "Умный город".

Среди недавних новинок - центр управления беспилотными летательными аппаратами, многофункциональная лаборатория SMART-технологий и 3D-моделирования, а также лаборатория систем контроля и управления доступом.

Эти лаборатории обеспечивают студентам и слушателям курсов повышения квалификации обучение в условиях, максимально приближенных к реальным производственным задачам цифровой экономики.