В Минске прошел CRYPTO HALLOWEEN 2025

1 ноября в Минске прошло масштабное мероприятие — CRYPTO HALLOWEEN 2025. Спикеры подняли важные темы криптоиндустрии, партнеры продемонстрировали собственные разработки и предложения. Также гостей ждали DJ-сеты и розыгрыши призов.

В рамках мероприятия прошла открытая дискуссия с биржами — участники смогли задать все интересующие вопросы и получить ответы. Партнерами мероприятия выступили WHITEBIRD, Zborka Labs, Pro Blockchain Media, MEXC, BitGet.

Посмотреть, как прошло мероприятие и почувствовать его атмосферу можно в видео.